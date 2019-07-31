Волочкова призналась, на какую длину раздвигает ноги

Анастасия Волочкова / instagram.com/volochkova_art/

Российская балерина Анастасия Волочкова не смогла отказать себе в удовольствии похвастаться шпагатом в отпуске, и ошарашила поклонников интригующими подробностями.

Отдыхающая у друзей Волочкова поспешила нарядиться в купальник, и устроить фотосессию во дворе.

Акттриса демонстрировала шпагат у пальмы, светила мокрой грудью в бассейне, падала на колено у бассейна, а в конечном итоге решила измерить длину бассейна своими шпагатами.

"Когда форма всегда со мной и в теле!", - пишет он под фото со шпагатом у пальмы.

А вот к снимку с измерением бассейна она подошла креативно - в сторис она написала также длину своей растяжки.

"Меряю бассейн виллы своих друзей мерой своего шпагата 2,25 м", - призналась она о своих параметрах.

Анастасия Волочкова / instagram.com/volochkova_art/

Волочкова так и не узнает, конечно, что о ней думали ее поклонники, так как она стабильно не открывает комментарии, чтобы избежать критики, но никто не сомневается, что ее фирменный шпагат и его длину оценили бы все.

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