Это провокация: "Украина" пытается откреститься от концерта Повалий

13 августа 2019, 12:47

В сети уже не одну неделю бурлят страсти из-за концерта сбежавшей в Россию подруги Виктора Януковича Таисии Повалий, которая собралась в Киев с концертом.

Таисия Повалий
Таисия Повалий / instagram.com/tpovaliyofficial

После длительного молчания и поголовного отпуска всего руководства Дворца "Украина" в Киеве, генеральный директор Роман Недзельский снизошел до комментирования ситуации, при которой в его заведении планируется провести концерт скандальной подруги сбежавшего в Россию Януковича Таисии Повалий, которая состояла в Партии Регионов и признает Крым Российским.

Роман Недзельский считает, что дорогущая реклама, развешанная по всей Украине, в соцсетях и на сайтах онлайн покупки билетов - провокация против Дворца "Украина". Об этом он заявил в комментарии Укринформу.

Он заявил, что один из самых больших сервисов онлайн бронирования и покупки билетов Karabas.com внаглую обворовывает людей, и продает билеты на мероприятие, которого нет, чтобы дискредитировать Дворец "Украину".

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"На сегодняшний день никаких соглашений с организатором мероприятия по проведению концерта Таисии Повалий 10 декабря 2019 не подписано, а визуальная реклама и реализация билетов на билетном ресурсе Karabas.com является заранее спланированной провокацией против дворца "Украина", цель которой - дискредитация и втягивания в ситуацию, которая наносит вред имиджу НДИ "Украина" и его коллективу", - заявил Недзельский, который не объяснил, как любой желающий может организовать схему мошенничества, связанную с Дворцом "Украина", и оставаться ненаказанным правоохранителями уже более 3 недель.

Тем не Менее Недзельский утверждает, что реклама таки контрафактная, но не подтверждает, что опозоренная администрация Дворца "Украина" обратилась к правоохранителям, чтобы защитить свое достоинство, и разобраться, кто же стоит за всем.

"Такая реклама является контрафактной. С таким же успехом можно увидеть рекламу Мадонны или Леди Гаги. Менеджмента Таисии Повалий, прежде чем заявлять о концерте, стоит дать обществу ответ на вопросы, которые возмутили граждан. А пока, агрессивную рекламу певица получила агрессивный ответ. Думаю, это только начало чьей-то спланированной игры, в которую втянули коллектив дворца "Украина", спрятавшись за афишей Повалий", - заявил он.

Примечательно, что ранее администрация Дворца "Украина" отказалась отвечать на вопросы сославшись на то, что информацией не располагает, а все руководство, включительно с главным бухгалтером и главой пресс-службы одновременно ушло в отпуск, и никто не может разъяснить ситуацию с концертом.

Повалий

Тем не менее, уже несколько недель идет продажа бюилетов на концерт Повалий 10 декабря 2019 на сайте Karbas.com по цене от 390 до 2990 гривен.

До этого подруга Януковича Таисия Повалий заявила, что едет в Киев с концертом, который отыграет во Дворце "Украина".

Напомним, Повалий была членом Партии регионов, и во время Революции Достоинства была на стороне Кремля. Во время расстрелов на Майдане гастролировала в России, а после захвата Крыма Россией, она поздравила крымчан с Днем независимости России, чем вызвала максимум негатива к себе, так как фактически признала законной аннексию.

 В сентябре 2015 года в Верховную Раду был внесен законопроект о лишении звания народный артист Украины Ани Лорак, Таисии Повалий, Иосифа Кобзона и Николая Баскова. Замужем за Игорем Лихутой.

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