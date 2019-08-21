София Ротару закрутила роман с молодым мужчиной: как выглядит избранник

Софии Ротару приписывают роман с экс-бойфрендом Татьяны Булановой / instagram/sofiarotaru.official

Украинской певице Софии Ротару приписывают роман с бывшим бойфрендом Татьяны Булановой, экс-солистом группы Турбомода Александром Поповым.

По информации издания Собеседник, Попов, у которого белорусский паспорт, очень часто ездит в Киев, но скрывает, к кому.

"Саша в последнее время часто ездит в Киев. Ему повезло – у него белорусский паспорт, поэтому въезжать на территорию Украины он может беспрепятственно. Там он днюет и ночует. А когда у него спрашивают, что делает в Киеве, лишь улыбается в ответ", - обьяснил источник изданию.

Попов, несмотря на 33-летнюю разницу в возрасте, не скрывая, восхищается певицей. Он даже предложил звезде выйти за него замуж официально пару лет назад.

"София Ротару никого не может оставить равнодушным, потому что она – настоящий вулкан. А я люблю женщин постарше, с голливудской улыбкой и сумасшедшей энергетикой. София Михайловна как раз такая. Она – настоящая мечта!", - заявлял певец.

Он подкинул "дров" в огонь, опубликовав фото со светящейся от счастья певицей, где она нежно держит его за руку. К слову, Попов получил доступ после концерта в Белоруссии туда, куда посторонних по указанию певицы не пускали.

"Коснувшись и обняв меня, я остолбенел и просто улыбнулся. Вокруг не было почти никого у гримерки, и вопрос послушай - послушай кто сейчас поет, не прозевать бы мой выход на сцену, я смотрел и утопал в этих красивых глазах, не слыша вокруг ничего! София Ротару", - написал Попов.

Ни Попов, ни сама певица слухи об отношениях никак не комментируют.

Александр Попов с Софией Ротару / instagram/sashapopov911

/ instagram/sashapopov911

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