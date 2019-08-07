Главное – пережить осень: астролог рассказал о болезни Софии Ротару

Астролог рассказал, что угрожает здоровью Софии Ротару / Википедия

7 августа отмечает свой 72-ой день рождения легендарная певица София Ротару. Поклонники артистки строили догадки о состоянии здоровья Софии Михайловны, потому что в СМИ были сообщения о том, что она серьезно больна. Однако официального подтверждения этим слухам не было.

Астролог Влад Росс составил гороскоп для Софии Ротару.

"Проанализировав гороскоп Софии Михайловны Ротару, могу сказать, что в прошлом году по ее асценденту проходил Плутон – символ смерти и разрушения, а в новом году ее жизни пройдет планета несчастья и трудностей – Сатурн. Это значит, что певице нужно будет переждать этот непростой период, поберечь себя. Если этой осенью у Ротару не будет серьезных сложностей со здоровьем и обострений, то дальше болезнь отступит", - отметил астролог в комментарии Главреду.

Читайте такжеСмертельная болезнь Софии Ротару: астролог раскрыл подробностиПо его словам, на данный момент София Ротару серьезно сражается за свое здоровье.

"У нее есть риск инсульта или инфаркта, а также уязвимым органом остаются легкие", - предупредил Росс.

В целом, начиная с весны 2020 года, у Софии Ротару начнется благоприятный период.

"Ее ждет активизация гастрольной деятельности, творческие успехи, также будет очень много поездок. София Михайловна Ротару станет больше бывать на виду, чаще будет вращаться в обществе. И с начала следующего года однозначно станут заметными позитивные изменения в самочувствии и здоровье певицы", - резюмировал эксперт.

Напомним, ранее СМИ сообщили, что София Ротару больна. "Певица за последнее время серьезно сдала и превратилась из эффектной звезды эстрады в настоящую бабульку", - писали журналисты. Они также допустили, что болезнь Софии Ротару - туберкулез.Также несколько раз в социальных сетях ходили слухи о том, что София Ротару умерла. Но это, к счастью, оказалось неправдой.

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