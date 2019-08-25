Показали истинное лицо: Повалий и Лобода в День Независимости Украины выступили в России

25 августа 2019, 11:59

Скандальные певицы Светлана Лобода и подруга Виктора Януковича Таисия Повалий в День Независимости Украины предпочли открывать концерт российским оккупантам Крыма и Донбасса.

Таисия Повалий
Таисия Повалий выступила в России в День Независимости Украины/ Instagram

Таисия Повалий и Светлана Лобода, знаменитые благодаря своей любви к России, показали свое истинное отношение к Украине, когда в День Независимости 24 августа поехали к оккупантам в Россию открывать фестиваль Новая Волна.

Лобода и Повалий засветились на открытии Новой Волны 2019 в Сочи, причем скандальная Повалий еще удивляется, почему ее не хотят видеть после этого украинцы.

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Светлана Лобода, как ветеран концертов в России выступила сразу после Филиппа Киркорова, который открыл Новую Волну, да еще и с несколькими песнями. А вот Повалий не повезло -  ее не ценят не только в Украине, бедняжка с пафосным номером выступила почти что в конце концерта, и особо повыпендриваться ей не дали.

Новая Волна 2019: Светлана Лобода
Новая Волна 2019: Светлана Лобода / скриншот

А на следующий день, на юбилейный вечер композитора Игоря Крутого должны прибыть: Ани Лорак, Светлана Лобода и украинский дуэт Artik&Asti, которые также являются частыми гостями всевозможных российских фестивалей.

Новая Волна 2019: Таисия Повалий
Новая Волна 2019: Таисия Повалий / скриншот

Но, это, если еще не учитывать участия дуэта крымских коллаборационисток Anna Maria на фестивале. Как они объявили в своем Instagram, они там собираются представлять Украину, хотя никакие украинцы их туда не отправляли.

Новая Волна 2019
Новая Волна 2019 / скриншот

Шоумен Сергей Притула по Anna Maria даже навел наглядный пример поведения - это если бы кто-то поехал на слет свингеров в Бельгию, и заявил, что представляет Украину.

Однако, из всех заявленных украинцев почему-то переживает Таисия Повалий - подруга Януковича и экс-депутатша Партии Регионов не может понять, почему после всего этого украинцы ее недолюбливают.

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Крым Светлана Лобода оккупация Таисия Повалий война на Донбассе новости шоу бизнеса
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