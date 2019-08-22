Сергей Притула раскрыл глаза украинцам на поступок Anna Maria

22 августа 2019, 14:34

Знаменитый ведущий Сергей Притула не смог остаться в стороне, когда Anna Maria после скандала на отборе на Евровидение едут в Россию.

Anna Maria
Anna Maria / Instagram

Звезда шоу бизнеса Сергей Притула, который поддержал Святослава Вакарчука на выборах в Верховну Раду, вспомнил интервью с дуэтом Anna Maria, и попытался открыть украинцам глаза на поступок коллаборационисток.

Свое мнение об дуете Anna Maria Сергей Притула опубликовал в Facebook.

"С - стабильность! "Если бы встал вопрос - выбрать конкурс или родителей, мы, как и любой нормальный человек, выбрали родителей.", - сказали мне в феврале этого года участницы группы "Анна-Мария", которые собрались "достойно представить Украину" на конкурсе "Новая волна" в расее. Давайте порадуемся за девушек. Они, наконец, определились с приоритетами! Но у меня тут возник один вопрос к обществу... Если завтра какая-то пара из Украины полетит в Бельгию на международный слет свингеров, чтобы потрахаться со шведами, турками, египтянами и канадцами - это можно трактовать как попытку "достойно представить Украину" или, все же, воспринимать это как частную инициативу? Я что-то не совсем понимаю, кто делегировал девушек представлять Украину?! Музыка вне палитики, да-да-да...", - написал Притула.

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Причем, в комментариях преимущественно позицию Притули поддержали, за исключением нескольких человек, которые начали давить на то, что в Украине негде зарабатывать. Притула достойно ответил на провокационный вброс.

Напомним, девушки из дуэта Anna Maria не смогли ответить на вопрос "чей Крым?"  на телеканале АТР, на котором они отвечали на вопросы зрителей.

Не удивительно, что на национальном отборе на Евровидение 2019 украинцы потребовали исключить Anna Maria из конкурса из-за позиции по Крыму.

Что самое забавное, мать украинофобок отличается точно такой же позицией, еще и имеет наглость утверждать, что в Украине большинство поддерживает ее точку зрения.

Сами Anna Maria считают, что Украина ошибается, и ей нужно найти свой путь, а Крым она "потеряла".

Как известно, родителей Анны и Марии Опанасюк внесли в базу Миротворец из-за того, что они в Крыму работают на российских оккупантов.

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Россия Анна-Мария Сергей Притула аннексия Крыма война на Донбассе
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