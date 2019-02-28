"Наша страна ошибалась": крымчанки Anna Maria пожелали Украине найти свою дорогу

Анна и Мария считают, что в Украине наплевательски отнеслись к их мнению / https://www.instagram.com/eurovision.ua

Сестры Анна и Мария Опанасюк из дуэта Anna Maria, который попал в эпицентр скандала из-за ситуации с идентификацией Крыма, в очередной раз высказали свою неоднозначную позицию относительно произошедшего.

"Украина тоже сейчас ищет свой путь. Как много раз наша страна ошибалась. Мы так хотим, чтобы Украина нашла свою дорогу! Путь к счастью своих людей. Людей,которые прежде всего хотят жить в этой стране и развиваться. Людей, которые будут уважать мнения друг друга. Мы рады, что эта песня и вся ситуация с нами на Евровидении стала своего рода катализатором и выявила истинную сущность многих людей. Нарыв, который долго зрел, наконец лопнул", - написали певицы в Instagram.

Читайте такжеВ России поддержали дуэт Anna Maria после скандального заявления о КрымеСестры опубликовали видео своей конкурсной песни My Road ("Моя дорога") для Евровидения-2019, к которому добавили русские субтитры. Они отметили, что многим композиция пришлась по душе, коллектив получил много писем из разных стран мира и потому девушки решили обнародовать текст.

Анна и Мария отметили, что эта песня может стать флагманом для тех, кто находится в поиске и намерен двигаться дальше, не взирая на трудности.

"Возможно, многие не понимают смысла песни, не знают перевода. Так вот – мы это сделали для вас. (И на русском, и на украинском). Музыка сильнее политики. Каждый кто посмотрит – увидит там самый главный ответ на все", - подытожили крымчанки.

Напомним, Anna Maria признались, что этот конкурс стал для них непростым испытанием из-за политической составляющей.

Ранее Лариса Опанасюк, которая является матерью певиц из группы Anna Maria, участвовавших в Национальном отборе на Евровидение-2019, поддержала скандальное заявление своих дочерей о Крыме.

Как известно, родителей Анны и Марии Опанасюк внесли в базу Миротворец из-за того, что они в Крыму работают на российских захватчиков.