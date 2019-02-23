"Мы сделали свой выбор, а родители – свой": Anna Maria расплакались на сцене нацотбора на Евровидение-2019

23 февраля 2019, 22:11

Певицы прокомментировали скандальное интервью.

Анна Мария
Anna Maria расплакались на сцене / https://www.instagram.com/eurovision.ua

Участницы нацотбора на Евровидение-2019 певицы Мария и Анна Опанасюк (дуэт Anna Maria), которые оскандалились с заявлением по Крыму, расплакались прямо на сцене нацотбора на Евровидение-2019 после своего выступления.

Девушки не смогли сдержать эмоции, обясняя свое интервью Роману Скрыпину. Родители певиц живут в оккупированном Крыму, работая на власть агрессора.

"Мы сделали свой выбор, а родители – свой. Мы не можем его изменить. Если бы встал вопрос – выбрать конкурс, или родителей мы, как и любой нормальный человек, выбрали бы родителей. Мы, украинские певицы, мы родились в Крыму. Мы не нарушали украинских законов, мы не давали концертов в России. Мы любим Украину", - сказали певицы.

Возмутилась интервью артисток и Джамала, которая родом из Крыма, и чьи родные также проживают на полуострове.

"Как вы можете говорить в интервью что Крым – это наша родина? Есть только один ответ на этот вопрос: Крым – это Украина, Крым оккупирован, Крым аннексирован, и у нас идет война. Все!", - эмоционально высказалась Джамала.

Член жюри Евгений Филатов отметил хороший вокал певиц, но также затронул их скандальное интервью.

"Я боюсь, что это обсуждение при любом раскладе не останется на этой сцене, вам придется еще раз, еще много раз, либо для европейской общественности, либо для нашей украинской находить какие-то слова, потому что простите пожалуйста, но вот это вчерашнее интервью – полная ж*па для вас", - сказал Филатов.

Напомним, дуэт Anna Maria попали в скандал прямо перед финалом нацотбора Евровидения из-за непризнания оккупации Крыма и агрессии России.

Затем певиц потребовали исключить из нацотбора.

Отреагировали на заявления артисток и в Верховной Раде - нардеп призвал зрителей не голосовать за них во время финала Нацотбора.

Отметим, что родителей претенденток на Евровидение от Украины Марии и Анны Опанасюк (дуэт Anna Maria), внесли в базу данных сайта Миротворец.

Ранее Maruv ответила на "вопрос совести" Джамалы про Крым.

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нацотбор Евровидение-2019 Anna Maria
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