"У вас глаза на ж*пе выросли?": Скрыпин ответил на хайп вокруг дуэта Anna Maria

Дуэт Anna Maria / https://www.instagram.com/annamariaduet

В национальном отборе на Евровидение 2019 участвуют "ватные" исполнители, заявил журналист Роман Скрыпин, комментируя ситуацию вокруг певиц Марии и Анны Опанасюк (дуэт Anna Maria), которые оскандалились с заявлением по Крыму.

"В национальном отборе на "Евровидение 2019"... участвуют как минимум два юрлица. Это Национальная общественная телерадиокомпания Украины (НОТУ) и СТБ. Первое – из бюджетных средств. У меня вопрос: ослеп [глава НОТУ] Зураб [Аласания] и все его непревзойденное правление. Или это все преступная деятельность StarLightMedia имени [Виктора] Пинчука? У вас глаза на ж*пе выросли, что вы столько ваты напихали в отбор? Вменяемые вы все там вместе? В контексте хайпа с Anna Maria, то тут все ясно, как божий день. Родители – коллаборационисты. Где Служба безопасности Украины, я не знаю... Мне все равно... Там Джамала? Крымскотатарская певица, победившая с песней "1944", которая раскрыла глаза? И теперь сепаратюги поют для Джамалы?" – написал Скрыпин в Facebook.

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Он также напомнил, что уже пятый год продолжается война между Украиной и Россией, а Крым остается аннексированным РФ.

"Представьте себя на передовой, а потом пойте. Это все страшно. Очень страшно. Вы не хотите выйти из своей зоны комфорта? Вас оттуда вытащат. А пока благодарите тех, кто прикрывает вашу задницу", – добавил Скрыпин.

Напомним, родителей претенденток на Евровидение от Украины Марии и Анны Опанасюк (дуэт Anna Maria), внесли в базу данных сайта Миротворец.

В субботу, 23 февраля в Украине пройдет финал отбора на Евровидение-2019.

Евровидение в этом году пройдет с 14 по 18 мая в Тель-Авиве.