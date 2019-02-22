В России поддержали дуэт Anna Maria после скандального заявления о Крыме

В России убеждены, что Анна и Мария поступили правильно / https://www.instagram.com/annamariaduet

Одиозная российская пропагандистка Ольга Скабеева заявила, что дуэт Anna Maria, который попал в финал украинского нацотбора на Евровидение-2019, мастерски дал отпор оппонентам во время интервью с вопросами об аннексии Крыма.

"Не просто не признали агрессию России, - крутейшим образом держались во время хамского антироссийского интервью. Молодцы!" – написала ведущая в Twitter.

В комментариях пользователи разделились в мнениях относительно реплики Скабеевой и заявления сестер из дуэта.

"Все, можно этот коллектив сливать в бачок, раз его Скабеева поддержала", "В хамских интервью Ольга знает толк", "Просьба к Вам большая, не обсуждайте это интервью в 60 минут, а то нацики возбудятся, и тем самым девушки могут пострадать", "Это успех я считаю, пришло всемирное непризнание", - писали одни комментаторы.

"Обливают грязью на центральном канале Россию, а в ответ тишина. Что творится?", "Все хана им, хунта их сожрет", "Заклюют", "С уважением к девушкам. К силе их духа и смелости позиции. Всегда говорил, женщины — это сильный пол", - писали другие.

Напомним, участницы финала нацотбора на Евровидение-2019 дуэт Anna Maria оскандалились из-за непризнания оккупации Крыма и агрессии России.