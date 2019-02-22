"Их устраивает аннексия Крыма": в Украине требуют исключить из нацотбора дуэт Anna Maria

Анна и Мария откровенно рассказали о своей позиции по Крыму и спровоцировали скандал / https://www.facebook.com/annamariashow

Замдиректора крымскотатарского телеканала ATR Айдер Муждабаев категорично заявил финалистки Нацотбора на Евровидение-2019 сестры-близнецы Анна и Мария Опанасюк, которые выступают в дуэте Anna Maria, должны быть исключены из конкурса после интервью с их позицией по аннексии Крыма.

"По этому поводу я считаю, что они – предатели Украины, они выступают за то, чтобы Украина была по факту управляемой Россией. Это их вполне устраивает, как и устраивает аннексия Крыма, как устраивает их маму, которая является коллаборанткой и преступницей, соответственно, дочери это не осуждают", - цитирует Муждабаева Обозреватель.

По словам журналиста, участие крымского дуэта в нацотборе является недопустимым.

"Для меня странно, зачем они вообще стремятся представлять Украину на Евровидении. Как страна может послать на международный конкурс людей, которые отрицают очевидные факты угрозы для жизни этой страны. Я не понимаю, как жюри их включили в Национальный отбор", - отметил он.

Муждабаев заявил, что сестер Опанасюк необходимо исключить из нацотбора, поскольку они открыто заявляют о своей антиукраинской позиции.

"А сами они пусть ездят хоть к Путину, хоть в Антарктиду", - резюмировал он.

Напомним, участницы финала нацотбора на Евровидение-2019 дуэт Anna Maria оскандалились из-за непризнания оккупации Крыма и агрессии России.