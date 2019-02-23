"Никаких послаблений для предателей": в Раде решили отомстить дуэту Anna Maria

Дуэт Anna Maria / https://www.facebook.com/annamariashow

Дуэту Anna Maria нечего делать на Национальном отборе на Евровидение, заявил народный депутат Борислав Береза.

Таким образом он отреагировал на ситуацию вокруг певиц Марии и Анны Опанасюк (дуэт Anna Maria), которые оскандалились с заявлением по Крыму.

При этом Береза считает, что дуэт Anna Maria не имеет права представлять Украину на конкурсе и призвал зрителей не голосовать за них во время финала Нацотбора.

"У нас не сталинские времена и дети за родителей не отвечают. Но если родители, в аннексированном Крыму, предали Украину и верой и правдой служат звахватчикам, а их дети не называют Россию оккупантом и агрессором, если они не могут назвать чей Крым и если им лояльность Кремля важнее Украины, то они лишь подтверждают поговорку, что "Яблоко от яблони не далеко падает". Это их выбор. Но и у меня есть право на мой выбор. И я не хочу, чтоб подобные манкурты представляли мою Родину на международном конкурсе, пускай это и Евровидение. Хотят жить с такими взглядами - пусть живут. Но пока в аннексированном Крыму ФСБ хватает татар и украинцев за проукраинскую позицию, пока гибнут наши ребята на Донбассе, пока захвачен Крым и часть востока Украины, пока Сенцов, Карпюк и другие томятся в неволе, пока украинских моряков захватывают в Азове, до тех пор люди с антиукраинскими взглядами не те, кто имеет право представлять Украину", - написал Береза в Facebook.

Он также напомнил, что мама Опанасюк в настоящее время проживает в Симферополе, является заместителем так называемого председателя Совета министров Крыма и руководителем аппарата "Совмина".

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"А в 2014 году она была награждена медалью Минобороны РФ "За возвращение Крыма". Их папа приняв присягу служил оккупантам и еще недавно был судьей в захваченном Крыму. Но мне не понятно, как можно было идти на национальный отбор имея родителей коллаборантов и разделяя их взгляды. Поэтому говорим девочкам, которые не знают чей Крым и хотят сберечь карьеру своих родителей, "прощайте" и делаем выбор из оставшихся.

У нас не самые простые времена и никаких послаблений для сепаров, предателей и коллаборантов не может быть", - добавил Береза.

Напомним, родителей претенденток на Евровидение от Украины Марии и Анны Опанасюк (дуэт Anna Maria), внесли в базу данных сайта Миротворец.

В субботу, 23 февраля в Украине пройдет финал отбора на Евровидение-2019.

Евровидение в этом году пройдет с 14 по 18 мая в Тель-Авиве.