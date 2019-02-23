"Никаких послаблений для предателей": в Раде решили отомстить дуэту Anna Maria

Борислав Береза считает, что дуэт Anna Maria не имеет права представлять Украину на Евровидении.
Дуэту Anna Maria нечего делать на Национальном отборе на Евровидение, заявил народный депутат Борислав Береза.
Таким образом он отреагировал на ситуацию вокруг певиц Марии и Анны Опанасюк (дуэт Anna Maria), которые оскандалились с заявлением по Крыму.
При этом Береза считает, что дуэт Anna Maria не имеет права представлять Украину на конкурсе и призвал зрителей не голосовать за них во время финала Нацотбора.
"У нас не сталинские времена и дети за родителей не отвечают. Но если родители, в аннексированном Крыму, предали Украину и верой и правдой служат звахватчикам, а их дети не называют Россию оккупантом и агрессором, если они не могут назвать чей Крым и если им лояльность Кремля важнее Украины, то они лишь подтверждают поговорку, что "Яблоко от яблони не далеко падает". Это их выбор. Но и у меня есть право на мой выбор. И я не хочу, чтоб подобные манкурты представляли мою Родину на международном конкурсе, пускай это и Евровидение. Хотят жить с такими взглядами - пусть живут. Но пока в аннексированном Крыму ФСБ хватает татар и украинцев за проукраинскую позицию, пока гибнут наши ребята на Донбассе, пока захвачен Крым и часть востока Украины, пока Сенцов, Карпюк и другие томятся в неволе, пока украинских моряков захватывают в Азове, до тех пор люди с антиукраинскими взглядами не те, кто имеет право представлять Украину", - написал Береза в Facebook.
Он также напомнил, что мама Опанасюк в настоящее время проживает в Симферополе, является заместителем так называемого председателя Совета министров Крыма и руководителем аппарата "Совмина".
Читайте также"Все пид*расы": ведущий отбора на Евровидение разозлился из-за скандала с Anna Maria
"А в 2014 году она была награждена медалью Минобороны РФ "За возвращение Крыма". Их папа приняв присягу служил оккупантам и еще недавно был судьей в захваченном Крыму. Но мне не понятно, как можно было идти на национальный отбор имея родителей коллаборантов и разделяя их взгляды. Поэтому говорим девочкам, которые не знают чей Крым и хотят сберечь карьеру своих родителей, "прощайте" и делаем выбор из оставшихся.
У нас не самые простые времена и никаких послаблений для сепаров, предателей и коллаборантов не может быть", - добавил Береза.
Напомним, родителей претенденток на Евровидение от Украины Марии и Анны Опанасюк (дуэт Anna Maria), внесли в базу данных сайта Миротворец.
В субботу, 23 февраля в Украине пройдет финал отбора на Евровидение-2019.
Евровидение в этом году пройдет с 14 по 18 мая в Тель-Авиве.