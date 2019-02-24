Мать певиц из Anna Maria о скандальном заявлении про Крым: "Так думают многие в Украине"

Дуэт Anna Maria / https://www.instagram.com/annamariaduet

Лариса Опанасюк, которая является матерью певиц из группы Anna Maria, участвовавших в Национальном отборе на Евровидение-2019, поддержала скандальное заявление своих дочерей о Крыме.

"Я ими просто горжусь, потому что они очень достойно выступили. Так как они думают, так как думают многие люди в Крыму и Украине, — сказала она, сообщает 5-tv.ru.

Как известно, родителей Анны и Марии Опанасюк внесли в базу Миротворец из-за того, что они в Крыму работают на российских захватчиков.

Напомним, 23 февраля состоялся финал национального отбора на Евровидение-2019.

Победителем отбора стала Maruv с песней Siren Song. Жюри оценили выступление певицы в 5 баллов, а зрители – в 6 баллов.

Вторыми стали Freedom Jazz с песней Cupidon, третье место отвоевала Kazka с композицией Apart.