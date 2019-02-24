"Заставляют отказаться от родителей": сестры Anna Maria ожидали оказаться в Европе, а не в СССР

24 февраля 2019, 19:54

Певицы подчеркнули, что извлекли из скандала для себя жизненный урок.

Анна Мария
Анна и Мария пожаловались, что попали в Украине под советские репрессии / https://www.facebook.com/annamariashow

Певицы дуэта Anna Maria, который на нацотборе на Евровидение-2019 попал в скандал из-за вопросов о Крыме, признались, что этот конкурс стал для них непростым испытанием из-за политической составляющей.

В Instagram сестры опубликовали видео с прямого эфира нацотбора, где они вынуждены были публично заявить о своей позиции по принадлежности Крыма.

"Мы — украинские певицы, мы живем в Украине, здесь работаем, здесь создаем свою музыку и этот выбор мы сделали давно. Наши родители сделали свой выбор. И повлиять на него мы не можем. Всю жизнь мы делаем выбор каждый день, но есть вещи, которые мы не выбираем — родителей и Родину. Родители дали нам жизнь. И мы даже представить не могли, что в государстве с европейскими ценностями мы окажемся, будто в Советском Союзе в его худшие времена, когда детей заставляли отказаться от своих родителей", - прокомментировали исполнительницы произошедшее.

Читайте такжеВ России поддержали дуэт Anna Maria после скандального заявления о КрымеАнна и Мария отметили, что законы Украины никогда не нарушали, в России не гастролировали, поэтому для них непонятен факт публичного порицания.

Певицы отметили, что скандал на нацотборе станет для них важным жизненным уроком. Они выразили надежду, что впредь поклонники будут оценивать их музыкальный продукт.

"Эта ситуация дала нам важный жизненный урок. Мы его хорошо поняли и теперь с новыми знаниями идем дальше. Верим, что наши поклонники будут и впредь слушать музыку, которую мы создаем, которой мы живем, и оценивать нас как раз за то, что мы делаем", — подытожили артистки.

Напомним, Лариса Опанасюк, которая является матерью певиц из группы Anna Maria, участвовавших в Национальном отборе на Евровидение-2019, поддержала скандальное заявление своих дочерей о Крыме.

Как известно, родителей Анны и Марии Опанасюк внесли в базу Миротворец из-за того, что они в Крыму работают на российских захватчиков.

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Крым скандал родители певицы Anna Maria
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