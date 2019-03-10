Журналист рассказал, как Anna Maria в истерике требовали не публиковать видео о Крыме

Анна и Мария не ожидали провокационных вопросов о Крыме / https://www.facebook.com/annamariashow

Журналист Роман Скрыпин рассказал о том, как отреагировали девушки из дуэта Anna Maria на скандальное интервью, где не смогли ответить на вопрос "чей Крым?"

По словам Скрыпина, коллеги сообщили ему, что после беседы на крымскотатарском канале певицы требовали, чтобы видео не публиковали в YouTube.

"Я же хитрый жук. До эфира я не общаюсь с гостями студии – намеренно этого избегаю. Так же я избегаю общения после эфира. Бегом убегаю, собираю вещи и все, меня нет. Не хочу общаться – для этого есть эфиры. Вот такое у меня правило. Гостевой редактор, а также выпускающий редактор мне потом рассказывали, что там была какая-то истерика у девушек", – цитирует Скрыпина 24 канал.

Журналист убежден, что интервью с ним стало для исполнительниц неожиданностью, так как они были уверены, что их будут спрашивать только о Евровидении.

"Они требовали не выкладывать это в YouTube. Они не понимали, что произошло, потому что их приглашали, вроде бы, говорить о Евровидении, а тут сделали такую подставу. Оснований никто не делал. Это не была спецоперация Скрыпина", – отметил он.

Читайте также"Заставляют отказаться от родителей": сестры Anna Maria ожидали оказаться в Европе, а не в СССРПо словам Скрыпина, он был удивлен, что перед интервью с ним певицы не поинтересовались, с кем именно будут разговаривать и не знали, что это журналист традиционно задает провокационные вопросы.

"Немного странно, когда человек идет к кому-то на эфир и не изучает профайл. Они вообще не понимали, с кем они говорят. Для этого есть Википеди" – зайдите, посмотрите, загуглите фамилию и подумайте: "А, может, надо вовремя отказаться?"... Что еще осталось за кадром... Anna Maria не пошли сразу. Они остались что-то выяснять. Сами себе нагадили в тапки. Это проблема не моя", - заявил он.

Скрыпин рассказал, что на интервью приглашали и Maruv, но концертный директор, услышав фамилию журналиста, отказался от интервью.

Напомним, Anna Maria признались, что этот конкурс стал для них непростым испытанием из-за политической составляющей.

Ранее Лариса Опанасюк, которая является матерью певиц из группы Anna Maria, участвовавших в Национальном отборе на Евровидение-2019, поддержала скандальное заявление своих дочерей о Крыме.

Как известно, родителей Анны и Марии Опанасюк внесли в базу Миротворец из-за того, что они в Крыму работают на российских захватчиков.