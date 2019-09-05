Киркоров с легкостью ограбил музей и сбежал на "скорой" от ОМОНа

Филипп Киркоров / YouTube

Российский певец Филипп Киркоров поделился роликом, на котором видно, с какой легкостью на самом деле он обворовывает салоны с драгоценностями и музеи.

Киркоров выпустил новый клип Лунный гость, в котором выбрал довольно провокационный видеоряд с погонями и ограблением.

Филипп Киркоров таки выпустил новый клип Лунный гость, в котором предположил гипотетически, что его команда - профессиональные воры, которые снимая клипы, на самом деле воруют драгоценности.

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Он добавил кучу экшена, погони, стрельбы из автоматов и ухода от ОМОНа и СОБРа на катерах и авто.

А в конце прикинулся сам собой, и поведал историю о том, как его выкрали со съемок собственного клипа.

Лунный гость Филипп Киркоров смотреть онлайн клип:

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