Филипп Киркоров отвел своих детей в школу после знатного скандала

Филипп Киркоров / Instagram

Российский певец Филипп Киркоров, который недавно проспал свою "фанеру" прямо на сцене, отправил детей в школу.

Киркоров сам похвастался, что отвел детей в 1 и 2 классы, после того, как принципиально не пустил их в школу в 2018 году.

Киркоров опубликовал свое фото с начала 1 класса, и поведал трогательную историю о детстве.

"Мой 1-й Класс, 2 сентября 1974 г. (и тогда тоже 2 сентября попал на понедельник, снова совпадение) МАМА и гладиолусы, которые больше меня??‍♂️А сегодня, 2019 год, и Я веду своего сына МАРТИНА в 1-й класс, а свою дочь АЛЛУ-ВИКТОРИЮ о 2-й класс....невероятные непередаваемые чувства, ощущения и волнение....Дай Бог им интересной и насыщенной новой жизни....", - написал он.

Поклонники неожиданно вздохнули спокойно после решения Киркорова, ведь в 2018 году он наотрез отказался сдавать детей в школу, для того, чтобы они побыли больше с ним.

Тогда Киркоров объяснил, что они учат языки танцы и многое другое дома, зато побудут в счастливом детстве еще год.

Филипп Киркоров / Instagram

Вот только соцсети не восприняли его решение, и на короля российской поп-музыки полилась масса негатива, вплоть до оскорблений и скандалов в сети.

Теперь Киркоров дал своим хейтерам выдохнуть споrойно.

Ранее Киркоров обложил отборным матом всех на Новой волне за то, что ему не предоставили какую-то аппаратуру для репетиции.