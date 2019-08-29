"Пох*й, будете въ*бывать": Киркоров обложил отборным матом всех на Новой волне

Филипп Киркоров / YouTube

Филипп Киркоров разбушевался на фестивале Новая волна 2019, и ему под горячую руку очень не вовремя попали сотрудники на сцене фестиваля.

Филипп Киркоров обматерил на чем свет стоит сотрудников, которые подключали ему аппаратуру на сцене для репетиции выступления на фестивале.

"Вот такая репетиция Филиппа Киркорова на "Новой Волне 2019" в Сочи. Мат, мат и еще раз мат. Думаю многие таким его не видели", - пишут администраторы страницы в соцчети.

Киркорова действительно таким мало кто видел, но зато запомнили на всю жизнь.

"Я пока не отрепетирую щас с камерами, шоу ваше *баное не начнется! Понятно вам всем! И пох*й мне на ваш эфир прямой, пока я не отрепетирую номер с камерами. Потора часа будете въ*бывать со мной с камерами. Пока здесь не появятся камеры, здесь ничего не будет. И не говорите мне, что у вас начинается шоу в 8!", - орет Киркоров.

Причем в определенный момент автор видео вставляет комментарий: "Филя жжет".

Филипп Киркоров грубо матерится на Новой волне 2019 смотреть онлайн видео:

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