Мать Тимати рассказала о своем аборте в юные годы

Тимати с мамой Симоной / ЭГ

Симона Юнусова, мать российского рэп-исполнителя и продюсера Тимати (Тимура Юнусова) крайне откровенно рассказала о том, как в юные годы прошла через аборт по воле родителей.

Такую она опубликовала на своей странице в социальной сети Instagram.

По словам Юнусовой, она в 16-летнем возрасте занималась сексом со своим возлюбленным и забеременела от него. Причем об "интересном положении" своем мать Тимати узнала, когда упала в обморок прямо на улице и попала в больницу.

Суворый отец Юнусовой заставил ее сделать аборт, поскольку был уверен, что ранние роды разрушат ее будущее.

Напомним, ранее нападающий киевского Динамо лайкнул поздравление Владимиру Путину от Тимати. До этого Тимати и его возлюбленная Анастасия Решетова в белом спровоцировали слухи о свадьбе.