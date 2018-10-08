Нападающий Динамо лайкнул поздравление Путину от Тимати

Беседин симпатизирует Путину в соцсетях / Скриншот видео с youtube.com

Форвард киевского Динамо и сборной Украины Артем Беседин поставил лайк поздравлению российского рэпера Тимати президенту РФ Владимиру Путину в честь дня его рождения.

Исполнитель опубликовал в Instagram совместное фото с российским лидером, которое начали активно лайкать его подписчики.

Среди тех, кому понравился поздравительный месседж был и украинский футболист Беседин, о чем свидетельствует соответствующий скрин.

/ Фото: Instagram/Тимати

Напомним, бывший премьер-министр Италии Сильвио Берлускони приехал в Россию на день рождения российского президента Владимира Путина и сделал открытие о Черном море.