Откровенную позицию футболиста смогли увидеть все его поклонники.
Форвард киевского Динамо и сборной Украины Артем Беседин поставил лайк поздравлению российского рэпера Тимати президенту РФ Владимиру Путину в честь дня его рождения.
Исполнитель опубликовал в Instagram совместное фото с российским лидером, которое начали активно лайкать его подписчики.
Среди тех, кому понравился поздравительный месседж был и украинский футболист Беседин, о чем свидетельствует соответствующий скрин.
Напомним, бывший премьер-министр Италии Сильвио Берлускони приехал в Россию на день рождения российского президента Владимира Путина и сделал открытие о Черном море.