Берлускони на дне рождения Путина сделал открытие о Черном море

Берлускони рассмотрел поближе Черное море / theblazonedpress.it

Бывший премьер-министр Италии Сильвио Берлускони приехал в Россию на день рождения российского президента Владимира Путина.

"Я раскрыл еще одну распространенную "ложь". Черное море не черное, а красивейшего насыщенного голубого цвета", - подписал он фотографию, опубликованную в Twitter.

На снимке Берлускони стоит в строгом костюме, белой рубашке и галстуке на фоне пальм и экзотических растений. Он указывает рукой на полосу моря вдали.

Судя по подписи к фото, пользователи пришли к выводу, что Путин празднует день рождения на черноморском побережье, а Берлукони находится у него в гостях.

Сильвио Берлускони / Фото: Twitter/Silvio Berlusconi

Как известно, 7 октября Владимиру Путину исполнилось 66 лет. В пресс-службе ранее сообщали, что праздновать он намерен в кругу родных и друзей, однако место торжества осталось неизвестным.

Напомним, Берлускони во время выступления перед сторонниками поделился воспоминаниями о поездке в Крым и при этом назвал аннексированный полуостров частью России.