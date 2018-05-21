Берлускони назвал Крым "самой красивой частью России": видео

Экс-премьер-министр Италии, лидер партии "Вперед, Италия" Сильвио Берлускони во время выступления перед сторонниками поделился воспоминаниями о поездке в Крым и при этом назвал аннексированный полуостров частью России.

На портале YouTube опубликована запись, на которой Берлускони рассказал о том, как он ехал по аннексированному Крыму на машине вместе с президентом России Владимиром Путиным и был поражен красотой местных парков.

"Я ехал на машине по Крыму вместе с президентом России Владимиром Путиным по прибрежной дороге у Черного моря. Слева я увидел удивительно красивые парки с прекрасными растениями... Это делает регион, а конкретно эту часть Крыма, самой красивой частью территории России", - сказал италийский политик.

Берлускони не уточнил, когда именно это было. СМИ сообщали об одной его частной поездке в аннексированный Крым осенью 2015 года. В Украине в связи с этим завели на политика уголовное дело, по которому ему грозит до восьми лет лишения свободы.

Напомним, ранее сообщалось, что Берлускони объявлен персоной нон грата в Украине.

Кроме того, против Берлускони в Украине открыто уголовное производство за посещение аннексированного Крыма.