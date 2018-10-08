У Путина - день рождения. Пожелаем ему не сдохнуть до суда

Вчера у Путина был день рождения. Ему 66. Третьей шестёрки, разве что, не хватает для этого гопника из ленинградской подворотни и гэбэшного подонка.

Чего же он достиг за свою жалкую никчёмную жизнь, разрушившую жизнь сотен миллионов (без преувеличения) других людей?

* Убил, в прямом смысле, сотни тысяч человек: от чеченцев и русских до украинцев и грузин, от сирийцев до голландцев… и много кого ещё. Серийный убийца.

* Превратил Россию в страну-изгоя.

* Совершил государственный переворот, незаконно захватил и узурпировал власть, уничтожил конституционный строй и демонтировал государство.

* Уничтожил все ветви власти.

* Уничтожил институты выборов и сменяемости власти.

* Уничтожил федерализм.

* Установил диктатуру.

* Уничтожил развивавшуюся демократию и заменил её на фашизм.

* Уничтожил развивавшийся капитализм и заменил его на бандитский неофеодализм.

* Порвал в клочья экономику страны.

* Уничтожил фондовый рынок.

* Подвёл нашу страну под беспрецедентные международные санкции.

* Ввёл против собственного народа продуктовое эмбарго и приказал уничтожать бульдозерами импортные высококачественные продукты питания.

* Развалил инфраструктуру, образование, науку, культуру и здравоохранение.

* Установил профессиональные, социальные и политические лифты строго по принципам отрицательного отбора и идеальной антимеритократии.

* Воссоздал политические репрессии и политических заключённых.

* Сделал своих друзей и родственников долларовыми мультимиллиардерами.

* Сделал из людей народонаселение.

* Опустил больше половины российского народонаселения в бедность.

* Опустил больше четверти российского народонаселения в нищету.

* Сделал из большинства российского народонаселения зомбированных скотов.

* Совершил и продолжает совершать военные преступления и акты международного терроризма, диверсий и саботажа по всему миру.

Читайте такжеНе бойтесь, Путин блефуетГде же тот мальчик, который скажет, наконец, что король-то голый?!

Путин является международным террористом, военным, государственным и должностным преступником, садистом, серийным убийцей, особо опасным преступником-рецидивистом, скрывающимся за маской главы государства.

В день его рождения я желаю ему не успеть сдохнуть перед тем, как он предстанет перед международным судом.