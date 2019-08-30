Матерящийся Киркоров не попал в фонограмму и опозорился на Новой Волне

Филипп Киркоров / YouTube

Филипп Киркоров - известный матерщинник, и обложил матом технических сотрудников, когда ему не принесли аппаратуру для репетиций на Новой Волне. Но этого явно оказалось мало, так как к вечеру он все равно опозорился на всю Новую Волну своим неудачным номером.

Филипп Киркоров во время исполнения своего хита Атлантида вечером 29 августа на Новой Волне 2019 опозорился со своей фонограммой, которая спела без него.

Трансляция, которая велась с задержкой, толерантно упустила этот момент, но зрители, которые были на фестивале, и снимали, просто не смогли распространить видео в сети.

Оно уже даже появилось в соцсетях и на YouTube.

На нем видно, что когда Киркоров допевает последнюю строчку, и идет по сцене к зрителям, махая, чтобы ему аплодировали, получился конфуз. Киркоров забыл про фонограмму, и она начала петь без него. Певец поспешил приставить руку ко рту, но недостаточно быстро.

Филипп Киркоров не успел за фонограммой на Новой волне смотреть онлайн видео:

Ранее Киркоров обложил отборным матом всех на Новой волне за то, что ему не предоставили какую-то аппаратуру для репетиции.