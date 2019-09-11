Не молчите: Дудь высказался о режиме Путина

Юрий Дудь / "РБК"

Журналист и блогер Юрий Дудь получил премию Человек года как документальный режиссер и главное лицо российского YouTube.

Во время своей речи, которую ему разрешили сказать со сцены, Дудь обратился не только к присутствующим, но и ко всем россиянам. Он попросил не молчать о политических проблемах в России - полицейском беспределе и фальсификациях на выборах.

Он скромно заявил, что писал свою речь по дороге на премию.

Пока ехал сюда, что-то нацарапал. В этом зале и зале консерватории я увидел огромное количество талантливых, преуспевающих людей, на которых я натурально рос, поэтому я действительно рад присутствовать здесь и сейчас. Но есть проблема", - начал Дудь.

Он не смог удержаться, и попытался раскрыть россиянам глаза на то, что происходит в России, он напомнил, присутствующим в зале, что они если и возмущаются, то чуть ли не про себя.

"Когда в России, моей родной и любимой стране, происходит очередной беспредел, многие из вас возмущаются этому, но делают это очень тихо. Они возмущаются по кухням, по кабинетам, по гостиничным номерам.

Вы сейчас подумаете, что я окончательно оторвался от земли и начал проповедовать на третьем GQ-шной статуэтке, но не надо воспринимать это как проповедь. Подумайте, что это небольшое пожелание или, может быть, даже просьба.

Даже правильнее "просьба", поскольку, несмотря на то, что я уже на четвёртом десятке, я, насколько я понимаю, младше большинства из тех, кто присутствует в этом зале", - ведет блогер.

Внезапно Юрий обратился к россиянам с одной единственной просьбой.

"Когда в России в следующий раз будут метелить очередных простых прохожих дубинками, когда будут воровать следующий вагон государственных денег, когда будут вкидывать новую пачку макулатуры в избирательную урну, я очень прошу вас говорить об этом, а не молчать", - сказал он.

И тут же поспешил объяснить свою позицию, пока его персона также не пострадала от правоохранителей.

"Мне кажется, что молчание перестало быть спасительным оберегом. Если ты молчишь, то это не значит, что ты в домике. Прийти могут в любой домик. Даже если этот домик находится на Рублёво-Успенском шоссе. А раз нет разницы, то я не понимаю, почему нужно встречать беспредел молчанием, а не лицом к лицу.

Я понимаю, что многие скажут: "Юрец, всё понимаем, всех жалко, всем тяжело, со всем согласны, но очень не хочется лишиться ремесла и самореализации". Тут я могу только процитировать одну важную русскую панк-группу: "Тот, у кого есть мозги и руки. Никогда не умрёт от голода и скуки" (изменённая строка из песни Lumen — Главред).

Какую-то работу смог найти даже я. Вы гораздо умнее, гораздо образованнее и просто лучше меня. Поэтому я уверен, что вы сможете найти такую работу гораздо проще", - подвел итоги Дудь.

Юрий Дуль призвал не молчать о беспределе в России смотреть онлайн видео:

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