"Всю жизнь мучаюсь": раскрылась болезнь Пугачевой

Алла Пугачева / woman.ru

Примадонна российской эстрады Алла Пугачева призналась, что уже много лет страдает от тяжелой и неприятной болезни.

Алла Пугачева открыто рассказала о своей болезни, которая мужает уже давно изданию Woman.ru.

"Я вся состою из одних достоинств, казалось бы, чего? Признаться по секрету, ноги у меня больные. Всю жизнь я мучаюсь, но знаю, что одно из слагаемых моего успеха — это обувь", - призналась Пугачева.

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Примадонна призналась, что почти покалечила себе ноги еще в юном возрасте, потому что носила обувь на несколько размеров меньше. Теперь проблемы усугубились.

"Я мамиными туфлями себе ноги и испортила. У меня размер 36, а у нее 34-34,5, но они были настолько красивые, что я их умудрялась надевать. Жаль, что они не сохранились", - добавила Пугачева.

Напомним, недавно Пугачеву раскритиковали за внешний вид - Алла показала фото после пляжа, и напугала пользователей сети пятнами на лице.