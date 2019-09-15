Заворотнюк сделали порчу на смерть: известная гадалка назвала причину рака "няни Вики"

15 сентября 2019, 11:03

Организм Заворотнюк не воспринимает некоторые методы лечения, что усугубляет процесс выздоровления, убеждена гадалка Галина Янко.

  • Анастасия Заворотнюк умирает скриншот instagram.com
  • Анастасия Заворотнюк умирает скриншот instagram.com
  • Анастасия Заворотнюк умирает скриншот instagram.com
  • Анастасия Заворотнюк умирает скриншот instagram.com
  • Анастасия Заворотнюк умирает скриншот instagram.com
  • Анастасия Заворотнюк умирает скриншот instagram.com
  • Анастасия Заворотнюк умирает скриншот instagram.com
  • Анастасия Заворотнюк умирает скриншот instagram.com
  • Анастасия Заворотнюк умирает скриншот instagram.com
  • Анастасия Заворотнюк умирает скриншот instagram.com
  • Анастасия Заворотнюк умирает скриншот instagram.com

Родные популярной российской актрисы Анастасии Заворотнюк закрылись от внешнего мира и не афишируют информацию о ее состоянии. Страшный диагноз акстриы - "последняя степень рака мозга" – озвучил в соцсети отец-основатель Ласкового мая Андрей Разин.

Также стало известно, что Анастасия Заворотнюк очень поздно обратилась к онкологам, так как игнорировала симптомы ужасного недуга. Актриса в срочном порядке прошла химиолучевую терапию, но это не помогло. Даже лечение в Польше не дало желаемых результатов.

А неделю назад Заворотнюк обратилась в частную профильную клинику в Москве, где и находится в настоящее время.

По информации росСМИ, из-за осложнений актрису ввели в состояние комы и прекратили интенсивную терапию. Также стало известно, что Заворотнюк частично парализовало.

О том, что ждет любимицу публики Анастасию Заворотнюк в ближайшем будущем, рассказала российским журналистам известная гадалка и ясновидящая Галина Янко.

"Сейчас вопрос не в наших молитвах и в ее жизнелюбии, сейчас полностью надежда на врачей и на правильный подбор медикаментов. В данном случае, я вижу, что ее организм не воспринимает некоторые методы лечения, что усугубляет процесс выздоровления. Конечно, это не 100 процентное излечение, но вероятность выхода именно из данной ситуапции с успехом на 65 %", - сказала гадалка.

Янко утверждает, что проблемы со здоровьем, которые свалились на Заворотнюк  — следствие порчи.

"Это видно по картам, так как методы воздействия на человека показаны картой смерти. Это говорит о том, что человек специально делал ей порчу, чтобы довести ее до могильной плиты. Кто конкретно это сделал, сейчас понять весьма сложно. Могу только сказать, что этот человек, скорее всего, ей знаком. Между ними шла тихая война на протяжении какого-то времени. Да мысли ее сейчас, несмотря на состояние, полностью идут к тому, чтобы все же постараться задержаться на этой земле как можно больше. Именно из этого кризиса она выйдет, но позже ее состояние ухудшится снова", - убеждена гадалка.

Читайте также"Увлекалась стволовыми клетками для омоложения": названа причина болезни ЗаворотнюкНапомним, ранее сообщалось, 48-летняя Анастасия Заворотнюк сильно поправилась и впала в депрессию. Только пока точно неизвестно, звезда сериала Моя прекрасная няня сильно поправилась после рождения третьего ребенка в марте 2019 года, либо из-за приема медпрепаратов против рака.

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