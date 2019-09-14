"Последняя степень рака мозга": страшный диагноз Заворотнюк подтвердил отец-основатель Ласкового мая

14 сентября 2019, 09:43

Андрей Разин сообщил, что у знаменитой актрисы Анастасии Заворотнюк рак мозга.

Заворотнюк
Андрей Разин подтвердил страшный диагноз Заворотнюк / instagram.com/razin_andrei_lm

Бывший продюсер легендарной группы Ласковый май Андрей Разин, которые ранее во всеуслышание обратился к президенту Украины Владимиру Зеленскому с просьбой позволить ему въехать на территорию Украины, чтобы навестить солистку группы Фристайл Нину Кирсо, подтвердил, что у актрисы Анастасии Заворотнюк последняя стадия рака головного мозга.

 "Группа Ласковый май очень молится за Анастасию Заворотнюк. Мы, вместе с семьей Насти, переживаем за неё. Дай Бог, чтобы всё обошлось. Анастасия - прекрасный человек. Мы с ней работали, выступали вместе. Знаем её, как очень порядочную, очень заботливую, красивую, умную актрису, которая всегда все держала на своих хрупких плечах. Держись, солнце наше", — написал Разин на своей странице в Инстаграм.

Отметим, о раке Разин сообщил в комментариях. На вопрос одного из пользователей, что случилось с актрисой, отец-основатель Ласкового мая ответил, что у нее "последняя степень рака мозга".

Однако, откуда у Разина такая информация, он уточнять не стал.

При этом в комментариях пользователи Сети пишут, что "Это все просто ужас", "Кто бы мог подумать".

Напомним:

Вечером 13 сентября известную актрису Анастасию Заворотнюк ввели в кому из-за осложнений рака мозга. Заворотнюк находится в реанимации в крайне тяжелом состоянии и ее организм оказался не в силах бороться с инфекцией, поразившей дыхательные органы.

Официально представители певицы данную информацию пока не подтвердили.

Однако российские СМИ распространили информацию, что фигурист Петр Чернышев покидает ледовое шоу Руслан и Людмила после ухудшения состояния здоровья его супруги.

Днем 13 сентября представитель Анастасии Заворотнюк Стас Христов опроверг госпитализацию актрисы и заявил, что все это - фейковая информация.

"Я не знаю, откуда они это берут. Может, придумали, может, не придумали. Но, послушайте, я не могу их комментировать. У меня телефон обрывается. Я не знаю. Давайте я дождусь от Насти какого-то ответа, и все скажу всем. Она со мной на связи, только, если честно, телефон выключила. Я не могу реагировать на все издания. Дайте мне с артисткой поговорить", - сказал он.

Стас заявил, что после того, как узнал из новостей о здоровье Анастасии Заворотнюк, позвонил ей лично, и спросил о здорове.

"Настя мне прислала смс в ответ на публикацию: "Бред. Отстань", - ответил он позже журналистам.

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