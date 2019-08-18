"Володя, разреши на Украину": отец-основатель Ласкового мая громогласно обратился к Зеленскому

Андрей Разин громогласно обратился к Зеленскому / ТСН

Бывший продюсер легендарной группы Ласковый май Андрей Разин во всеуслышание обратился к президенту Украины Владимиру Зеленскому с просьбой позволить ему въехать на территорию Украины.

Отметим, обращение к Зеленскому 55-летний деятель российского шоу-бизнеса разместил на своей странице в Instagram.

"Умоляю, прошу и обращаюсь к Владимиру Зеленскому. Володя, разреши, пожалуйста, мне, руководителю группы "Ласковый май", приехать и навестить солистку группы "Фристайл" Нину Кирсо. Меня не пускают на Украину, по указанию бывшего президента Украины. Володя, она лежит в коме, но она всё слышит, она все чувствует. Поэтому я должен обязательно приехать и проведать Нину. Пожалуйста, умоляю тебя, помоги мне приехать в Полтаву", - написал Разин.

Читайте также"Пиз...": Ласковый Май истерически матерясь самозабанился в ГрузииНапомним, ранее Аркадий Кудряшов, представитель звезды позднесоветской поп-музыки, певца Юрия Шатунова, отреагировал на заявление продюсера коллектива Ласковый май Андрея Разина о том, что исполнитель больше не будет выступать с репертуаром коллектива.