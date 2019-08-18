"Володя, разреши на Украину": отец-основатель Ласкового мая громогласно обратился к Зеленскому

55-летний Андрей Разин хочет приехать в Полтаву и навестить солистку группы Фристайл Нину Кирсо, которая лежит в коме.
Бывший продюсер легендарной группы Ласковый май Андрей Разин во всеуслышание обратился к президенту Украины Владимиру Зеленскому с просьбой позволить ему въехать на территорию Украины.
Отметим, обращение к Зеленскому 55-летний деятель российского шоу-бизнеса разместил на своей странице в Instagram.
"Умоляю, прошу и обращаюсь к Владимиру Зеленскому. Володя, разреши, пожалуйста, мне, руководителю группы "Ласковый май", приехать и навестить солистку группы "Фристайл" Нину Кирсо. Меня не пускают на Украину, по указанию бывшего президента Украины. Володя, она лежит в коме, но она всё слышит, она все чувствует. Поэтому я должен обязательно приехать и проведать Нину. Пожалуйста, умоляю тебя, помоги мне приехать в Полтаву", - написал Разин.
Читайте также"Пиз...": Ласковый Май истерически матерясь самозабанился в ГрузииНапомним, ранее Аркадий Кудряшов, представитель звезды позднесоветской поп-музыки, певца Юрия Шатунова, отреагировал на заявление продюсера коллектива Ласковый май Андрея Разина о том, что исполнитель больше не будет выступать с репертуаром коллектива.