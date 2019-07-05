Юрию Шатунову провели экстренную операцию

Шатунову провели экстренную операцию / Фото: Instagram/yuriy_shatunov

Кумир 90-х, экс-солист группы Ласковый май Юрий Шатунов экстренно лег под нож в клинике Москвы.

Артиста еще перед концертом в Новороссийске скорая помощь увезла в больницу из-за нетерпимой зубной боли. Врачи оказали ему необходимую помощь, и он вернулся в строй. Но, как оказалось, здоровье певца все еще было под угрозой – 4 гастрольных концерта он провел на обезболивающих и антибиотиках, передает КП.

Когда Шатунов вернулся в Москву, его экстренно госпитализировали в одну из клиник.

"В больнице сделали рентген, который выявил воспалительный процесс левой гайморовой пазухи. Была назначена операция на утро четверга. Операция, к счастью, прошла удачно. Юрия оперировали под общим наркозом. Он уже пришел в себя, покушал, чувствует себя хорошо. В больнице Юрий, по прогнозам врачей, пробудет еще неделю. А потом перейдет в следующую клинику, удалять этот злосчастный зуб, с которого началось воспаление. Слава Богу, что все сделали вовремя, спасибо врачам", - рассказал директор Юрия Шатунова Аркадий Кудряшов.

Кудряшов добавил: к следующему туру Шатунов точно будет на ногах, так как сейчас серьезно возьмется за свое здоровье.

"Следующий тур у нас начинается 10 октября. У Юрия уже все расписано на осень и на следующий год. А пока будем заниматься здоровьем", - отметил директор певца.

Ранее в Москве экстренно госпитализировали Галину Волчек.