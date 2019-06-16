В Москве экстренно госпитализировали Галину Волчек

У артистки диагностировали проблемы с сердцем.
В Москве госпитализировали художественного руководителя легендарного российского театра Современника Галину Волчек.
Как сообщает ФАН, представитель режиссера заверила, что ничего страшного не произошло.
Отмечается, что Волчек госпитализирована для проведения планового обследования сердечно-сосудистой системы.
Артистка проверит здоровье в отделении кардиологии института имени Вишневского и будет выписана домой.
В Современнике успокоили, что здоровью 85-летней артистки ничего не угрожает.
Как известно, Волчек стала худруком театра в 1989 году и работает уже на протяжении 30 лет.
Напомним, Ален Делон, попавший в больницу с жестокими мигренями, вскоре благополучно покинул медицинское заведение, а врачи определили причину его недомоганий.