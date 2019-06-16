В Москве экстренно госпитализировали Галину Волчек

85-летняя Галина Волчек приболела / УНИАН

В Москве госпитализировали художественного руководителя легендарного российского театра Современника Галину Волчек.

Как сообщает ФАН, представитель режиссера заверила, что ничего страшного не произошло.

Отмечается, что Волчек госпитализирована для проведения планового обследования сердечно-сосудистой системы.

Артистка проверит здоровье в отделении кардиологии института имени Вишневского и будет выписана домой.

В Современнике успокоили, что здоровью 85-летней артистки ничего не угрожает.

Как известно, Волчек стала худруком театра в 1989 году и работает уже на протяжении 30 лет.

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