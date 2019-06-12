Гитарист Ляпис Трубецкой Руслан Владыко впал в кому

Руслан Владыка впал в кому после нападения / Еврорадио

Руслана Владыко в бессознательном состоянии доставили в реанимацию, где он не приходя в себя впал в кому.

Скорая привезла Владыко в реанимацию ночью 6 июня предположительно после нападения, сообщает Еврорадио.

Продюсер группы сообщил журналистам, что последний раз Руслана видели, когда он заходил в бар на ул. Солтыса. Уже после этого музыканта доставили в реанимацию.

"Вечером 6-го Руслан вышел от сестры. Рядом с домом, который находится в Дражне, зашел в кабак. На часах было 22:28. В 22:30 он оттуда вышел, выпив на баре бокал. Есть видеозапись его пребывания в баре", - рассказал Калымков.

Уже найдено видео с камер наблюдения с того заведения, где видно, как к Руслану подходит человек, который до сих пор сидел за соседним столиком в баре рядом с тремя друзьями.

После того, музыкант кивнул человеку, и ушел из заведения. В реанимацию его доставили в 23:30. Что случилось за час - остается загадкой.

"Родной сестре следствие эту информацию не дает. Руслан находится на искусственной вентиляции легких. Ему сразу сделали операцию", - добавил продюсер.

Сестра Руслана заявила, что при себе у него была барсетка с деньгами, карточками и мобильным, но в реанимацию он попал уже без вещей.

На данный момент состояние музыканта оценивается как тяжелое. Все обстоятельства происшествия выясняются - полиция открыла дело.

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