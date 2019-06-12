Амнезия Алибасова: врачи озвучили перспективы восстановления после комы

Бари Алибасов проснулся после медикаментозной комы в состоянии полной амнезии, причем забыл даже язык. Врачи дали прогнозы на ментальное и физическое восстановление продюсера На-На
Бари Алибасов после комы должен восстановить память в полном объеме, и врачи озвучили временные рамки, когда это должно произойти.
Амнезия, как у Алибасова - почти традиционная реакция по выходу из медикаментозной комы, утверждают врачи из НИИ Склифасовского. Об этом пишет издание РИА Новости.
То, что Алибасов никого не узнавал сразу по выходу из комы - довольно типичная реакция на затянувшийся медикаментозный сон, из которого тот с трудом выходил. По словам медиков, главное - что Алибасов проснулся в хорошем настроении, а последствия пройдут в течении суток-полтора.
В то же время, они подтвердили, что Бари Алибасов все еще в тяжелом состоянии, и, возможно, будет вынужден питаться всю жизнь через трубочку - точнее можно будет сказать только в течении недели.
В то же время, выяснилось, что за неделю Бари Алибасов потерял около 9 кг в весе из-за постоянно тяжелого состояния из-за отравления.
Сын Алибасова заявил, что версию с умышленным отравлением они смогут отмести только после того, как ситуацию прояснит сам пострадавший Алибасов-старший.
Ранее сообщалось, что Алибасов проснулся от комы в состоянии амнезии, и забыл даже язык.
Напомним, ночью 4 июня Бари Алибасова доставили в реанимацию токсикологии НИИ Скифасовского с отравлением и ожогом внутренних органов от чистящего средства, которое Алибасов случайно выпил, посчитав его соком или йогуртом.
Позже Бари Алибасова подключили к аппарату жизнеобеспечения, не выводя из комы.
Он пробыл в коме вдвое больше, чем планировали врачи.