Амнезия Алибасова: врачи озвучили перспективы восстановления после комы

Когда Алибасов восстановиться после комы/ Известия

Бари Алибасов после комы должен восстановить память в полном объеме, и врачи озвучили временные рамки, когда это должно произойти.

Амнезия, как у Алибасова - почти традиционная реакция по выходу из медикаментозной комы, утверждают врачи из НИИ Склифасовского. Об этом пишет издание РИА Новости.

То, что Алибасов никого не узнавал сразу по выходу из комы - довольно типичная реакция на затянувшийся медикаментозный сон, из которого тот с трудом выходил. По словам медиков, главное - что Алибасов проснулся в хорошем настроении, а последствия пройдут в течении суток-полтора.

В то же время, они подтвердили, что Бари Алибасов все еще в тяжелом состоянии, и, возможно, будет вынужден питаться всю жизнь через трубочку - точнее можно будет сказать только в течении недели.

В то же время, выяснилось, что за неделю Бари Алибасов потерял около 9 кг в весе из-за постоянно тяжелого состояния из-за отравления.

Сын Алибасова заявил, что версию с умышленным отравлением они смогут отмести только после того, как ситуацию прояснит сам пострадавший Алибасов-старший.

Ранее сообщалось, что Алибасов проснулся от комы в состоянии амнезии, и забыл даже язык.

Напомним, ночью 4 июня Бари Алибасова доставили в реанимацию токсикологии НИИ Скифасовского с отравлением и ожогом внутренних органов от чистящего средства, которое Алибасов случайно выпил, посчитав его соком или йогуртом.

Позже Бари Алибасова подключили к аппарату жизнеобеспечения, не выводя из комы.

Он пробыл в коме вдвое больше, чем планировали врачи.