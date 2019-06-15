Госпитализация Алена Делона: назвали точный диагноз

Ален Делон госпитализирован с аритмией / swennews.ru

Ален Делон, попавший в больницу с жестокими мигренями, вскоре благополучно покинул медицинское заведение, а врачи определили причину его недомоганий.

Жесточайшие мигрени вызвала сердечная аритмия, сообщил ассистент Алена Делона изданию BFM TV.

83-летний французский актер получил консультации и рекомендации от врачей, и покинул больницу - в тот же день 14 июня.

Переполох из-за мигреней связан с проблемами с сосудами и кровообращением у актера - полтора года назад Ален Делон перенес серьезную операцию на бедренной артерии, и теперь должен находиться под контролем врачей, чтобы избежать осложнений или прогресса болезни.