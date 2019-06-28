В России накануне концерта госпитализировали Юрия Шатунова

У музыканта начались осложнения после сильной зубной боли.
В России в Новороссийске перед концертом скорая помощь увезла в больницу популярного певца Юрия Шатунова.
Как сообщает сайт kp.ru, накануне госпитализации артист жаловался на очень сильную зубную боль.
Впоследствии боль усилилась и Шатунову стало плохо. Коллеги были вынуждены вызвать медиков, которые приняли решение о транспортировке в больницу.
В местном лечебном учреждении Новороссийска певцу оказали всю необходимую медицинскую помощь и выписали. Артист успел на концерт, поэтому зрителям не пришлось сдавать билеты.
Со сцены музыкант выразил благодарность врачам, которые вовремя и квалифицировано оказали ему всю необходимую медицинскую помощь.
"Я, конечно, безумно им благодарен за это. Если бы все было иначе, то я сегодня бы не стоял здесь", — подчеркнул Шатунов.
Напомним, 14-летняя Маша Полякова – дочь известной певицы Оли Поляковой - была экстренно госпитализирована, и поделилась этим с подписчиками в Instagram.