"Разину не хватает пиара": Представитель Шатунова высказался о его отказе от песен Ласкового мая

Юрий Шатунов / Instagram

Аркадий Кудряшов, представитель звезды позднесоветской поп-музыки, певца Юрия Шатунова, отреагировал на заявление продюсера коллектива Ласковый май Андрея Разина о том, что исполнитель больше не будет выступать с репертуаром коллектива.

Соответствющее сообщение опубликовал портал Вечерняя Москва.Как заявил Кудряшов, Разин, имеющий все авторские права на песни Ласкового мая, лично запретил Шатунову их исполнять. А сам Шатунов не отказывался от песен, с которым некогда прославился."Я не знаю, почему он (Андрей Разин — Главред) это сделал. Может быть, ему не хватает пиара?", — заявил Кудряшов.l

Напомним, ранее в СМИ появилась информация о том, что Юрий Шатунов решил больше не петь репертуар Ласкового мая и запретил коллективу исполнять свои композиции.