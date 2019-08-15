Пел и будет петь: Шатунов забирает у Ласкового мая свои хиты

15 августа 2019, 18:47

Юрий Шатунов не может остановиться лишать группу Ласковый май известности. Многие их знаменитые песни написал Шатунов, а теперь он отзывает разрешение их петь.

Юрий Шатунов
Юрий Шатунов / Instagram

Бывший солист группы Ласковый Май Юрий Шатунов нанес потрясающий удар по коллективу. Мало того, что они самозабанились в Грузии, теперь Шатунов отобрал у низ самое дорогое - песни.

Информацию об этом распространил информацию главарь банды Ласковый май Андрей Разин и подтвердил представитель Шатунова Аркадий Кудряшов.

"Как руководитель группы "Ласковый май", официально вынужден сообщить, что отныне Юрий Шатунов решил больше не петь репертуар группы. Теперь он будет исполнять только свои песни. Кроме того, через своего представителя, он запретил исполнять песни, которые он написал специально для своего альбома, для своих концертов, группе "Ласковый май". С этого момента на всех концертах Юры, которые пройдут за рубежом, а также в нашей стране, к сожалению, Юра будет исполнять только свои песни. От группы "Ласковый май" он отказался", - заявил он.

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Представители правообладателя ООО "Честная музыка" официально обратились к Юре Шатунову с просьбой заключить договор на исполнение произведений группы Ласковый май, на что он заявил, что не планирует больше петь эти песни, так как он уже перерос и не хочет их исполнять на своих концертах.

"На основании изложенного, вынужден заявить, что теперь песни группы "Ласковый май" вы сможете услышать только на официальных концертах с моим участием. Ну, а я постараюсь сделать все возможное, чтоб вы не забывали песни, которые в течение тридцати лет мы пели для вас", - добавил он.

Наперекор Шатунову он публично разрешил исполнение всех своих песен на радио. Остальным исполнителям правообладатель их публично исполнять запретил.

"Многие спрашивают: "будет ли петь Юра Шатунов песни "Белые розы", "Седая ночь", "Розовый вечер" на своих концертах?" Вынужден заявить, что все 27 произведений группы "Ласковый май", включая указанные песни, Юра исполнять больше не будет, так как у него на это нет права. Он публично отказался от них и теперь он будет исполнять исключительно свой репертуар. Поэтому, покупая билеты на концерты Юры Шатунова, зрители, а также рекламодатели должны учитывать, что отныне на его концертах будут звучать только новые песни, написанные им. Ввиду того, что нынешние правообладатели произведений "Ласкового мая" выплатили за них огромные деньги в размере 890.000 $ США, за использование в рекламных целях, а также исполнение без разрешения правообладателя этих песен ждут огромны штрафы", - пообещал Разин.

Вот только в ответ на это  PR-менеджер Шатунова Аркадий Кудряшов заявил, что все свои песни, даже если он их писал для Ласкового мая, Юрий Шатунов продолжит исполнять.

"Как он пел Белые розы — так и будет петь, как пел Седую ночь — так и будет петь. Это его песни, его визитная карточка. И притом у Шатунова есть разрешение от правообладателя исполнять их публично", — заявил Кудряшов.

PR-менеджер посоветовал поклонникам певца не обращать внимания на слухи, и получать информацию из его личных соцсетей и с официального сайта.

Напомним, Андрей Разин недавно истерически вопя самозабанил Ласковый май в Грузии из-за того, что в эфире одного из каналов Путина смачно покрыли многоэтажным матом.

Напомним, в ночь с 7 на 8 июля журналист Рустави-2 Габуния в прямом эфире своей передачи P. S. 42 секунды покрывал матом Владимира Путина и его родителей. Нецензурные оскорбления привели к временному отстранению телеведущего "Рустави -2".

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