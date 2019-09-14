Заворотнюк сильно поправилась, впала в депрессию: появились подробности болезни актрисы

Анастасия Заворотнюк в реанимации / скриншот instagram.com/shoubiz_naiznanku

У популярной актрисы Анастасии Заворотнюк последняя степень рака мозга. Информацию подтвердил отец-основатель легендарной группы Ласковый май Андрей Разин

В свою очередь, по словам медиков, опухоль неоперабельная и состояние актрисы критическое.

В настоящее время 48-летняя актриса лежит без сознания в одной из реанимаций московской больницы. Сюда актрису привезли после того, как она потеряла сознание дома.

РосСМИ пишут, что Анастасия Заворотнюк сама рассказала о болезни, поразив своим хриплым голосом.

В то же время, источники из окружения звезды добавили, что болезни поспособствовала депрессия актрисы, связанная с лишним весом.

Читайте такжеАнастасия Заворотнюк умирает как Жанна ФрискеТолько пока точно неизвестно, звезда сериала "Моя прекрасная няня" сильно поправилась после рождения третьего ребенка в марте 2019 года, либо из-за приема медпрепаратов против рака.

В то же время, друг мужа Заворотнюк, фигуриста Петра Чернышева, слил в росСМИ информацию о болезни артистки, при этом попросил не называть его данные. Мужчина сказал, что Чернышев поначалу отвергал, что у его супруги рак. А позже артист подтвердил, что жена поправилась и ей сложно прийти в себя.

О лишнем весе Заворотнюк свидетельствуют слова ее знакомых. В комментарии журналистам они рассказали, что после родов актриса быстро набрала лишний вес. Она поначалу пыталась бороться сама с проблемой, качала пресс, но потом сдалась и обратилась к одному из известных российских диетологов.

"Настя сильно переживала, боялась, что не нравится такой супругу. На жесткой диете сидела. Сначала лишний вес, потом узнала об онкологии. Ее это подкосило, можно сказать – добило. Она впала в страшную депрессию",- рассказали друзья Заворотнюк, передает dialog.

Напомним:

Вечером 13 сентября известную актрису Анастасию Заворотнюк ввели в кому из-за осложнений рака мозга. Заворотнюк находится в реанимации в крайне тяжелом состоянии и ее организм оказался не в силах бороться с инфекцией, поразившей дыхательные органы.

Официально представители певицы данную информацию пока не подтвердили.

Однако российские СМИ распространили информацию, что фигурист Петр Чернышев покидает ледовое шоу Руслан и Людмила после ухудшения состояния здоровья его супруги.

Днем 13 сентября Анастасию Заворотнюк отвезли на операцию. За время, пока Анастасия Заворотнюк была в больнице, врачи успели провели курс химио- и лучевой терапии. Нужного эффекта за две недели оно не дало, и состояние Заворотнюк только ухудшилось. Сейчас опухоль дала метастазы в мозг.

Консилиум проходит в ближайшее время — специалисты обсудят возможность операции. Но риск слишком велик — актриса может не пережить хирургического вмешательства.