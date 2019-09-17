У Анфисы Чеховой горе в семье

Анфиса Чехова / Instagram

Анфиса Чехова похоронила отца, и очень трогательно написала он нем, показав фото с братом с похорон.

Анфиса Чехова показала своего брата от другой матери, который прибыл на похороны их отца.

"Когда меня не станет - я буду петь голосами Моих детей и голосами их детей.Нас просто меняют местами,Таков закон сансары, круговорот людей". Мы с братом. У нас разные матери, один отец...которого мы сегодня проводили в последний путь.Харе Кришна, папочка, Харе Рама", - написала она, вставив цитату из знаменитого писания.

О смерти отца Анфиса Чехова сообщала 13 сентября.

"Сегодня не стало моего папы... У нас были сложные отношения, но я любила его... Спасибо тебе, папочка, за жизнь, за мой характер, за все, даже самые сложные уроки! Ты всегда будешь жить в моем сердце и течь по моим венам! Мне очень жаль, что у нас не получилось с тобой быть близкими людьми. Прости меня и покойся с миром!" – писала Чехова.

Напомним, сейчас в больнице в Москве на пороге смерти стоит Анастасия Заворотнюк, которая борется с тяжелой стадией онкологии. Вечером 16 сентября Заворотнюк проведала дочка Анна. Анастасия Заворотнюк в тяжелом состоянии в коме, и может умереть от болезни.