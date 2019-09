Пряталась от журналистов: дочь Заворотнюк под покровом ночи проведала мать

Анна Заворотнюк и Анастасия Заворотнюк / Instagram

Анастасия Заворотнюк умирает от рака в больнице в Москве, вечером 16 сентября все смотрели программу Пусть говорят, куда пригласили мужа Жанны Фриске, которая умерла от рака мозга, такого же, как, по слухам, сейчас у Анастасии Заворотнюк. А свою маму пришла проведать дочка Заворотнюк Анна.

Читайте такжеАнастасия Заворотнюк: биография, фильмография и личная жизнь

22-летняя дочка Анастасии Заворотнюк проведала маму в частной больнице, и попала в кадр папарацци - телеграм-канал Mash показала видео, на котором Анна идет с шариком, на котором написано "I love you this much", - "Я так сильно тебя люблю".

"Вся страна надеется, что Анастасия Заворотнюк может пойти на поправку, и следит за ее здоровьем. Рядом с актрисой близкие люди и 22-летняя дочь Аня, которая навестила ее в больнице сегодня вечером. В ее руках — шарик с самыми важными словами", - говорится в сообщении.

На видео девушка проходит по улице с шариком в сторону больницы. Она обернулась, и ее лицо успела запечатлеть камера.

Читайте также"Это освободит семью": Муж Фриске обратился к родственникам Заворотнюк

Дочь Анастасии Заворотнюк приехала в больницу к матери смотреть онлайн видео:

Напомним, Анастасию Заворотнюк перевели в реанимацию из-за отека мозга мозга 13 сентября.

Врачи планировали сделать ей операцию, но отказались от интенсивной терапии. Ночью у нее начался паралич, и Заворотнюк ввели в искусственную кому.

На следующий день пошли слухи о том, что Анастасия Заворотнюк могла спровоцировать рак стволовыми клетками. Тогда же к Заворотнюк приехали родственники в больницу.

У Анастасии Заворотнюк обнаружили еще одну смертельную болезнь и перевели ее на аппарат искусственного жизнеобеспечения.

В понедельник появилась информация, что о раке Заворотнюк распустил слух ее бывший продюсер, а на самом деле актриса сейчас не болеет.