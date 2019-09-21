"Мы столько синьки не выпьем": на Волочкову накинулись из-за предложений по диете

Анастасия Волочкова предложила новую диету и спровоцировала "оголтелые перетяти" / Instagram

Российская звезда балета Анастасия Волочкова после долгого перерыва решить открыть комментарии у себя в Instagram.

Тем самым она устроила пир души своим критикам. Что правда, негативные комментарии быстренько чистятся – но народ не унывает и пополняет их новыми.

В самом посту балерина предложила организовать своего рода курсы по диете, упражнениям и здоровому образу жизни.

"Дорогие друзья, у меня появилась идея создать рубрику "Советы и упражнения от Анастасии Волочковой" по поддержанию формы, рациону питания, правильному парению в бане, чудодейственному влиянию на организм холодной воды и кислорода и многому другому. Как вы на это смотрите? Интересно ли это вам?" – задавала читателям вопрос Волочкова.

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"Анастасия! Мне очень интересно как вы поддерживаете фигуру. Она у вас шикарная. Жду с нетерпением ваших постов. Благодарю", – отметила, в частности, malyvina.b.m.

"А почему нет?! Пишите!! Кроме гневных высеров, глубоко несчастных и неудовлетворенных тетенек, которые "пасутся" на вашей страничке, есть подписчики, которые вас любят и им это будет интересно!!! Успехов", – добавила mikkate1979.

Но немало нашлось и тех, кто высмеял предложение Волочковой.

Люди пишут:

Человек всю сознательную жизнь занимается физупражнениями (специфическими, надо заметить) и ест шпинат, да еще и подбухивает. И о каком правильном рационе она может рассказать? Правильном – для кого? Одно дело рассказывать, а другое советовать...

Настенька, спасибо за комменты, я так скучала по оголтелым перетятям. Это брависсимо

Настя, не смеши. А где фигура?

А в чем чудодейственность? Моя коллега по работе сильно удивилась, узнав, что вам, Настенька 43, она думала 55. При этом она не завистница, а простая 70-летняя женщина

Мы столько синьки не выпьем. У нас рацион попроще

Настя, Вам нужно уйти в тенечек, выйти замуж за достойного, а потом может быть заниматься тем, чем Вы сейчас типа занимаетесь, два прихлопа, три притопа, и Ваш неизменный грандбатман на одну ногу… Настя, Вы дорогая экскортница, это видно и очень очевидно...

Наська, если ты вывалишь здесь рецепт похудения, то тобой, как минимум, органы заинтересуются. Спиды пока что входят в разряд запрещенных веществ. Поэтому жри травку – и прекрати людям голову морочить.

Впрочем, такие комментарии довольно быстро пропадают из ленты. "Чистят коменты, оставляют только хорошие", – пожаловалась одна из пользователей. Но и это замечание довольно оперативно исчезло из ленты.

Ранее голая Волочкова показала, как отмывается в бане. Подписчики не оценили ее решение открыть комментарии в сети.