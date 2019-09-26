Возвращение Нео: Киану Ривз рассказал о четвертой Матрице

Легендарный актер Киану Ривз рассказал немного о своем персонаже в новой части Матрицы.
Голливудский актер Киану Ривз, уже ознакомился со сценарием будущего фильма из фантастической франшизы Матрица, в которой он сыграет главную роль.
Такую информацию он озвучил в комментарии порталу Entertainment Tonight.
По словам Ривза, его очень сильно впечатлил тот путь, который уготовили сценаристы его персонажу.
"Это очень амбициозно… Так, как и должно быть", – рассказал актер.
Подробнее о сюжете будущего фильма Ривз не стал.
Напомним, ранее стало известно о том, что в 2020-м стартуют съемки новой, четвертой части франшизы Матрица. Ставит фильм Лана Вачовски (которая в бытность Ларри являлась сорежиссером оригинальной трилогии). Главные роли, Нео и Тринити, снова