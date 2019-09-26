Возвращение Нео: Киану Ривз рассказал о четвертой Матрице

Киану Ривз / Reuters

Голливудский актер Киану Ривз, уже ознакомился со сценарием будущего фильма из фантастической франшизы Матрица, в которой он сыграет главную роль.

Такую информацию он озвучил в комментарии порталу Entertainment Tonight.

По словам Ривза, его очень сильно впечатлил тот путь, который уготовили сценаристы его персонажу.

"Это очень амбициозно… Так, как и должно быть", – рассказал актер.

Подробнее о сюжете будущего фильма Ривз не стал.

Напомним, ранее стало известно о том, что в 2020-м стартуют съемки новой, четвертой части франшизы Матрица. Ставит фильм Лана Вачовски (которая в бытность Ларри являлась сорежиссером оригинальной трилогии). Главные роли, Нео и Тринити, снова

сыграют Киану Ривз и Кэрри-Энн Мосс.