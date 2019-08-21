Матрица 4: Киану Ривз и Кэрри-Энн Мосс сыграют Нео и Тринити

Матрица 4: актеры, дата выхода, сюжет

​ / Warner Bros

Новая часть легендарной франшизы, которая открыла целую эпоху в кино и компьютерных играх, Матрица 4 уже будет сниматься с 2020 года. Причем главные роли в ней исполнят Киану Ривз и Кэрри-Энн Мосс.

О возвращении Киану Ривза и Кэрри-Энн Мосс объявил представитель Warner Bros. Тоби Эммерих.

Продюсировать фильм Ворнерам помогут Village Roadshow Pictures, режиссером стала Лана Вачовски, а сценарий уже написан Александром Хемоном (Человек ниоткуда, Проект Лазарь) и Дэвидом Митчеллом (Облачный атлас).

К Вачовски присоединиться Грант Хилл, который вместе с ней стал продюсером фильма.

Ворнеры уже давно пытались подловить момент, чтобы вернуть Матрицу, и теперь попался идеальный момент популярности Киану Ривза и падения интереса зрителей к новым бесконечным ребутам.

При этом, по данным Warner Bros, новая Матрица не будет ребутом, то бишь, перезапуском. Так что остросюжетный фантастический боевик о постапокалипсисе и киберпанке гарантирован.

Лана Вачовски с радостью приступила к работе, а Лили Вачовски одобрила продолжение, но сама принимать участие отказалась. В то же время, у Киану Ривза на 2020 год появилось свободное время.

Напомним, суммарно три части Матрицы принесли студии 1,6 миллиарда долларов. В наше время Матрица 4 имеет шансы повергнуть в небытие Мстителей по кассовым сборам даже без повторного показа в кинотеатрах.

Ожидаемое время выхода Матрицы 4 - конец 2021 или первая половина 2022 гг.

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