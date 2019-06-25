Матрица-4: звезда Черной пантеры сыграет в ребуте

Майкл Би Джордан сыграет в Матрице / скриншот

Сестры Вачовски уже официально стали режиссершами нового фильма из вселенной Матрицы, а на одну из главных ролей прочат звезду Черной Пантеры Майкла Би Джордана.

Информацию об участии Би Джордана представило издание ScreenGeek.

Сестры Вачовски, могут предложить Майклу Би Джордану, который был Золотым Ягуаром в Черной Пантере, сыграть в новом фильме Матрицы. Однако, издание предупреждает, что информация пока что на уровне слухов, и не подтверждена на 100%.

Более того, никто не утверждает, что Майкл Би Джордан сыграет Нео - как всем известно, его история пришла к концу в фильме Матрица: Революция. Не исключено, что Джордан сыграет следующего или предыдущего Избранного, либо заменит устаревшую программу Агент Смитт. Особенно вероятно последнее, ибо Джордан уже показал себя харизматическим злодеем.

Читайте такжеБольшая маленькая ложь 2 сезон: что было в третьей серии

Кроме того, издание Discussing Film подтвердило участие художника-постановщика Хью Бейтапа, который уже снимал Матрицу.

Матрица-4: Хью Бейтап присоединился к съемкам/ скриншот

Съемки нового фильма Матрицы начнется зимой 2020г в Чикаго. Говорят, пока у него кодовое название Project Ice Creamю