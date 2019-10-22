Шварецнеггер оказался на грани смерти из-за операции на сердце

Шварценеггер с трудом перенес последнюю операцию на сердце / Фото: Twitter/Арнольд Шварценеггер

Известный голливудский актер Арнольд Шварценеггер едва не умер во время проведения шестой операции на сердце, которая состоялась в марте 2018 года.

Как сообщает издание Mirror, артист и экс-политик только сейчас рассказал, что во время хирургического вмешательства у него возникли серьезные проблемы со здоровьем.

Критическая ситуация произошла во время операции по замене легочного клапана. Однако медики смогли стабилизировать ситуацию и, несмотря на сложности, процедура завершилась успешно.

Читайте также"Хорошо не быть узником": Шварценеггер впервые после тяжелой операции вышел в люди. Видео72-летний актер признался, что сейчас иногда испытывает сложности со здоровьем сердца, однако это не влияет на качество его жизни. Шварценеггер похвастался, что через неделю после критической операции отправился в спортзал.

"Чем старше ты становишься, тем тяжелее. Тело уже не прощает тебе все, как раньше. Но тебе просто надо больше тренироваться, делать больше повторений", — поделился Шварценеггер.

Как ранее сообщалось, мэр Киева Виталий Кличко встретился с Арнольдом Шварценеггером, который впервые посетил украинскую столицу.

Напомним, Шварценеггер заявил, что Киев — прекрасный город.