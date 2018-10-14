Арнольд Шварценеггер поделился впечатлениями от Киева

Арнольд Шварценеггер назвал Киев прекрасным городом / Скриншот видео с tsn.ua

Американский актер, бывший губернатор штата Калифорния Арнольд Шварценеггер заявил, что Киев — прекрасный город.

Экс-чиновник на пресс-конференции сказал, что не может дождаться, чтобы вернуться в столицу снова, пишет "Гордон".

"Но я видел много фотографий и фильмов, в том числе документальных, об Украине и Киеве. Я знаю, что это захватывающее место. Я пообещал мэру (Виталию Кличко — Ред.), что вернусь", — отметил актер.

Также Шварценеггер говорил, что не останется в Киеве на ночь, поскольку должен вернуться в столицу Венгрии Будапешт, где проходят съемки фильма "Терминатор 6". "Из того, что я видел, Киев – прекрасный город. Не могу дождаться, чтобы вернуться сюда снова", — сказал он. Напомним, 13 октября Арнольд Шварценеггер впервые посетил Украину, чтобы принять участие в крупном бизнес-форуме, гостя в аэропорту "Киев" ("Жуляны") встречал Виталий Кличко.