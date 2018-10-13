В Украину впервые приехал легендарный Арнольд Шварценеггер

Арнольд Шварцнеггер впервые посетил Украину / Reuters

71-летний легендарный актер, политик и бодибилдер Арнольд Шварценеггер впервые приехал в Украину.

Актера в аэропорту "Киев" (Жуляны) встречал мэр Киева Виталий Кличко.

"Железный Арни" прибыл, чтобы посетить крупный бизнес-форум - Olerom Forum One, который состоится во Дворце спорта. К слову, возможность пожать руку легендарному актеру, сделать фото с ним, и перекинуться парой слов обойдется в почти 100 тысяч гривен - билеты категории "Платинум" за 95 648 тысяч позволяют даже поужинать с 71-летним Шварценеггером за одним столом.

Арнольд Шварценеггер приехал в Киев / ТСН.ua

На одной сцене с актером также выступит специальный гость – известная женщина-андроид с искусственным интеллектом - робот София.

Ранее Арнольд Шварценеггер на личном танке раздавил лимузин, видео.