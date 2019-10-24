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"Мерзость": Волочкова показала мозолистую кормилицу

24 октября 2019, 06:01

Балерина Анастасия Волочкова снова решила шокировать общественность, и показала без прикрас свою грязную кормилицу.

Анастасия Волочкова
Анастасия Волочкова / Instagram

Российская балерина, склонная к эпатажу, Анастасия Волочкова, поделилась весьма оригинальными фото в Instagram.

Анастасия Воролкова решилась показать, как пострадала ее кормилица.

"Порепетировала...", - пишет Анастасия Волочкова под снимком.

На фото Анастасия Волочкова сняла крупным кадром свою ногу, которая пострадала, вероятно во время репетиции - на первом снимке нога крупным планом с ободранной пяткой и разорванным мозолем крупным планом на весь экран. На втором фото ноги Волочкова закинула на машину, сидя на месте штурмана впереди.

Анастасия Волочкова
Анастасия Волочкова / Instagram
Анастасия Волочкова
Анастасия Волочкова / Instagram

Волочкова вызвала фурор своими постами - много людей начали спрашивать у нее, зачем такле вообше публиковать"

"Зачем? Куриные страшные ноги? ФУ", "У меня тоже после новых туфлей такие", "Не сиди так в машине, это опасно", "Фу, чуть не блеванула. Зачем это выкладывать?", "Не легкий труд - быть знаменитостью","Копыта", "Труженики", "Выздоравливайте", "Как красиво! Очень приятно смотреть на натруженные пятки - красотка, как всегда", "Я только есть начал, и здесь такое, мне чет поплохело, аппетит пропал", "Как жалко ваши ножки, а завтра, наверное, опять репетиция? Удачи и терпения", "А мозоли с других мест можно?", "Бедные ножки", "Пластыть нужно наклеивать перед репетициями, Хотя, с другой стороны, что тыкать в лицо с экрана потом?", "Фу, мерзость", - пишу в комментариях.

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