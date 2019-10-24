"Это совок": Мария Бурмака поддержала любителей России из Хора Веревки

За Хор Верьовки заступилась Мария Бурмака / пресс-служба

Певица Мария Бурмака осуждает негатив, который полился на коллектив, который согласился выступит на сцене Вечернего Квартала с комической песней о пожаре в усадьбе бывшей главы НБУ Валении Гонтаревой.

Мария Бурмака считает, что травит артистов за выступление - не правильно, сказала она на Сніданку з 1+1.

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Исполнительница отметила, что шутка Квартала ей совсем не понравилась, но хор Веревки теперь перечеркнули навсегда.

По словам Бурмаки о скандале она узнала уже в самом разгаре.

"Я узнала из звонка журналистов на следующий день. У меня сразу пронеслось мое детство, этот могучий хор, как я ходила на концерты. Я начала смотреть эту историю. Конечно, мне номер не понравился, потому что есть такие темы, на которые не стоит шутить", - сказала Бурмака.

Бурмака считает, что подобное отношение к артистам - не правильное: "В сети начали просто перечеркивать хор. Взять и топтать большой коллектив, бросать камнями, я против травли как таковой. Потому что это и есть "совок"", - говорит она.

Мария Бурмака вступилась за Хор имени Верьовки смотреть онлайн:

Ранее стало известно, что Хор имени Веревки пропагандирует дружбу с "браьями" из России на пятый год оккупации Крыма и войны на Донбассе.

Напомним, что в сети начали гневно высказываться о номере Вечернего Квартала, в котором Хор имени Веревки спел с Евгением Кошевым о пожаре в доме Гонтаревой.