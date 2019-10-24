Артисты хора Веревки в видеообращении призвали к дружбе с Россией

Хор им.Веревки в 2014 году призывал к миру с Россией / Фото: скриншот из видео

Артисты хора имени Веревки, которые угодили в скандал после выступления в Вечернем квартале, ранее записывали видеообращение к жителям оккупированных территорий Донбасса и гражданам России, призывая не конфликтовать, а найти взаимопонимание.

В видео, которое появилось в YouTube, участники коллектива делятся подробностями своей биографии, уточняя, что некоторые родились на неподконтрольной территории Луганской и Донецкой областей, а также у многих родственники проживают в России.

Герои ролика говорят, как на украинском, так и на русском языке.

"Я считаю, что искусство обладает такой могучей силой единения людей, потому что оно направлено на эмоциональное восприятие и оно очищает душу человека", - отметил художественный руководитель хора.

Худрук добавил, что исторически никогда не было противостояния между украинцами и россиянами, а взаимопонимания в конфликте можно достичь только путем переговоров.

Видео появилось в YouTube 22 октября, однако пользователи в комментариях уточняют, что записывали ролик в 2014 году в связи с началом российско-украинского конфликта.

Напомним, после выхода в эфир программы Вечерний квартал, где хор имени Веревки спел с актером Евгением Кошевым шуточную песню "Горіла хата, палала", в адрес исполнителей посыпался шквал критики. Отличился и министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тимофей Милованов, который ранее уже попадал в скандалы из-за своих высказываний.